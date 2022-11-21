Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась эффектным фото с собакой.
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Еще 2 февраля во Львове знакомилась с этим сладким другом, искали талантливых детей, которые присоединятся к балетной семье колледжа, а через 22 дня в этом пуховике замерла часть сердца.
Пожалуй… самая триггерная вещь в гардеробе многих украинцев сейчас — верхняя и зимняя одежда…", - написала Кухар.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Я утилизировала спортивный костюм, в котором пережила бомбоубежища первых дней войны…", "Помню, как была у Вас на просмотре 14 февраля (в Одессе)….", "И я одеваю свою куртку, которую очень любила до этого, и все вспоминаю".
Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" решилась на перемены и обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото