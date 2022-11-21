Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась эффектным фото с собакой.

"Фото из прошлой зимы…

Снежные посты и сторис вызывают воспоминания злейшей зимы нашей жизни.

Еще 2 февраля во Львове знакомилась с этим сладким другом, искали талантливых детей, которые присоединятся к балетной семье колледжа, а через 22 дня в этом пуховике замерла часть сердца.

Пожалуй… самая триггерная вещь в гардеробе многих украинцев сейчас — верхняя и зимняя одежда…", - написала Кухар.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Я утилизировала спортивный костюм, в котором пережила бомбоубежища первых дней войны…", "Помню, как была у Вас на просмотре 14 февраля (в Одессе)….", "И я одеваю свою куртку, которую очень любила до этого, и все вспоминаю".

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" решилась на перемены и обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото



