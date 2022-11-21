Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став "Холостяком" у новому сезоні проекту. Наразі кожна дівчина намагається привернути до себе увагу та викладає в Інстаграм досить потаємні пости.

На цей раз учасниця Холостяк 12 Аліна Єршова досить сміливо висловилася про поведінку Алекса Топольського на проекті. Дівчина розповіла – вона йшла шукати серйозні стосунки, тож бажає бути суворою.

«Що я отримую? Поцілунки на побаченнях, ніби зі „спортивного інтересу“ у боротьбі за першість серед інших, а не прояв ніжності, ласки та кохання, як з боку чоловіка, так і дівчини. Людина, рішення якої не збігаються з її словами?

Поголовна тактильність та інтим, майже з кожною дівчиною, начебто ще одна „галочка“ у списку. Це що за тавро? Цілована/не цілована. Де це збереження чистоти та гідності, насамперед, у своїх очах, а вже потім і в інших. Дівчат мені було шкода» - наголосила Аліна після кількох випусків.

Вона зауважила, дівчата справді закохувалися в цей образ Холостяка, але його поведінка була вкрай їй незрозумілою.

Де ця його недоступність? Де повага до себе? Де повага до дівчат? Це ж не одноразові рукавички, які можна використовувати і викинути на смітник. Упевнена, що кожна з нас відчувала, що це занадто... Але не кожна була готова сказати — Ні, годі!».

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