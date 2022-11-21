Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал "Холостяком" в новом сезоне проекта. Сейчас каждая девушка пытается привлечь к себе внимание и выкладывает в Инстаграм довольно сокровенные посты.

В этот раз участница Холостяк 12 Алина Ершова довольно смело высказалась о поведении Алекса Топольского на проекте. Девушка рассказала – она шла искать серьезные отношения, поэтому желает быть строгой.

«Что я получаю? Поцелуи на свиданиях, будто бы из „спортивного интереса“ в борьбе за первенство среди других, а не проявление нежности, ласки и любви, как со стороны мужчины, так и девушки. Человек, решения которого не совпадают с его словами?

Поголовная тактильность и интим, почти с каждой девушкой, как будто еще одна „галочка“ в списке. Это что за клеймо? Целованная/не целованная. Где это сохранение чистоты и достоинства, в первую очередь, в своих глазах, а уже потом и в других. Девушек мне было жаль» - подчеркнула Алина после нескольких выпусков.

Она подметила, девушки действительно влюблялись в этот образ Холостяка, но его поведение было крайне ей непонятным.

«Где эта его недоступность? Где уважение к самому себе? Где уважение к девушкам? Это же не одноразовые перчатки, которые можно использовать и выбросить на помойку. Уверена, что каждая из нас чувствовала, что это уж слишком… Но не каждая была готова сказать — Нет, хватит!».

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

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