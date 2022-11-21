Вікторія Булітко - відома українська співачка, яка стала зіркою "Дизель шоу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала цибулю з патріотичним вінком.

"Друзі, вітаю всіх із Днем Гідності! Крокуємо до нашої Перемоги.

А поки наші бійці б'ють ворога на передовій, ми "мочимо" його піснями. Вперше запустила свою пісню на різні майданчики Apple Music, Google Play, Spotify, YouTube Music та інші музичні майданчики", - написала Булітко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ой, яка гарна", "І вас теж зі святом", "Що це за гарна україночка", "Вітаємо з прем'єрою", "Наша красуня Вікторія Булітко".

Нагадаємо, Булітко із "Дизель шоу" поділилася з українцями радісною новиною

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" поділилася трепетним фото із загиблою Поплавською.

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Булітко зізналася, чи будуть концерти



