Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала лук с патриотическим венком.

"Друзья, поздравляю всех с Днем Достоинства! Шагаем к нашей Победе.

А пока наши бойцы бьют врага на передовой, мы "мочим" его песнями. Впервые запустила свою песню на разные площадки Apple Music, Google Play, Spotify, YouTube Music и других музыкальных площадках", - написала Булитко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, какая красивая", "И вас тоже с праздником", "Что это за красивая украиночка", "Поздравляем с премьерой", "Наша красотка Виктория Булитко".

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" поделилась с украинцами радостной новостью

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