Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса, яка народилася в Україні. Зірка починала кар'єру як модель, але незабаром перекваліфікувалася на актрису. Куриленко навіть грала роль дівчини Джеймса Бонда. А після 24 лютого Ольга підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Куриленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга поділилася фото, де позувала у шкіряному міні на сходах.
"Про минулу ніч. Все ще відзначаю свій день народження, цього разу в моїй новій сукні", - написала Ольга.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"З Днем народження", "Прекрасна", "Вау, красиво. Приголомшливо красиво", "Оглушлива! Не забудьте взяти цю сукню з собою в Будапешт!", "Ти схожа на королеву Мейв з Хлопчиків".
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко показала свого співмешканця.
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