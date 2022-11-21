Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в Украине. Звезда начинала карьеру в качестве модели, но довольно скоро переквалифицировалась в актрису. Куриленко даже играла роль девушки Джеймса Бонда. А после 24 февраля Ольга поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Куриленко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга поделилась фото, где позировала в кожаном мини на ступеньках.

"О прошлой ночи. Все еще отмечаю свой день рождения, на этот раз в моем новом платье", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Днем рождения", "Прекрасная", "Вау, красиво. Потрясающе красиво", "Оглушительная! Не забудьте взять это платье с собой в Будапешт!", "Ты похожа на королеву Мейв из Мальчиков".

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