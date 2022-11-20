Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в Украине. Звезда начинала свою карьеру в качестве модели, но довольно быстро перешла к актерской карьере. Знаменитость даже снялась в фильме о Джеймсе Бонде, где сыграла роль девушки главного героя. Ольга продолжает работать в кино и сейчас, а после 24 февраля Куриленко выступила в поддержку Украины.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Куриленко показала своего сожителя, поделившись кадрами в своем блоге.
"Прогулка с моим кроликом", - написала Ольга в сторис.
До єтого звезда поздравила сына с днем Рождения. Ему исполнилось 3 октября 7 лет.
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"С Днем Рождения любовь всей моей жизни", - написала Куриленко.
"Большое спасибо Галине за такой красивый и вкусный тортик", - добавила Ольга на украинском языке.
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