Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника. Наразі Еліна досить популярна і за нею стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. А нещодавно зірка перестала працювати на круїзному лайнері, де була понад 4 місяці.

Не забуває зірка і про свій блог, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Еліна опублікувала фото, де позувала у купальнику на іспанському узбережжі. Зірка вигнулась, вихваляючись фігуркою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви красуня", "Вогонь".

До цього Іващенко попрощалася із роботою на лайнері:

"Ось і пройшли 4,5 місяці контракту на кораблі. Тут я і плакала тут я і сміялася. Тут я і раділа і сумувала за рідним домом. ДЯКУЮ кожному хто став для мене ближче, ніж просто друзі☺️ Люблю вас і дуже сумую", – написала Іващенко.

Нагадаємо, фаворитка Винника похвалилася розкішним відпочинком у Берліні .

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