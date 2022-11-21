Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника. Теперь Элина довольно популярная и за ней следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А недавно звезда закончила работать на круизном лайнере, где была более 4 месяцев.

Не забывает звезда и о своем блоге, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Элина опубликовала фото, где позировала в купальнике на испанском побережье. Звезда выгнулась, хвастаясь фигуркой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы красотка", "Огонь".

До этого Иващенко попрощалась с работой на лайнере:

"Вот и прошли 4,5 месяца контракта на корабле. Здесь я и плакала здесь я и смеялась. Здесь я и радовалась и скучала по родному дому. СПАСИБО каждому кто стал для меня ближе, чем просто друзья☺️ Люблю вас и очень скучаю", - написала Иващенко.

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