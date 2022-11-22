Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною. Але нещодавно у пари почалися проблеми, коли Володимир поїхав до Канади своїх дітей. Телеведучий Слава Дьомін зізнавався, що у пари назрів конфлікт. А нещодавно стало відомо про розлучення пари. Але поки що офіційного підтвердження від Христини та Володимира не надходило.

Тим часом дружина Остапчука вирушила до Європи. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу зірка показала, як їде у таксі.

"Їду в Uber і таксист із Чорногорії вирішив зробити мені приємнішою поїздку", - написала Крістіна під кадрами.

Як можна зрозуміти, дружині Остапчука увімкнули українську пісню. Зірка їхала в авто та насолоджувалася мелодією.

Напомним, жена Остапчука после новости о разводе приспустила бретельки, показав красоту в спальне

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розвідкувалася про бурхливий вечір

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука вирішила розвіятися від сумних думок та поспішила на довгоочікувану зустріч



