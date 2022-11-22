Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, какую приятность ей сделал мужчина из Черногории, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который с 2020 года был женат на нотариусе Кристине. Но недавно у пары начались проблемы, когда Владимир уехал в Канаду к своим детям. Телеведущий Слава Демин признавался, что у пары назрел конфликт. А недавно стало известно о разводе пары. Но пока официального подтверждения от Кристины и Владимира не поступало.

Тем временем жена Остапчука отправилась в Европу. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показала, как едет в такси.

"Еду в Uber и таксист из Черногории решил сделать мне приятней поездку", - написала Кристина под кадрами.

Как можно понять, жене Остапчука включили украинскую песню. Звезда ехала в авто и наслаждалась мелодией.

Напомним, жена Остапчука после новости о разводе приспустила бретельки, показав красоту в спальне

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе разоткровенничалась о бурном вечере

А еще Politeka писала, что жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу



