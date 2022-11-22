Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який вирішив стати новим "Холостяком". Проект із третього разу вдалося випустити, після чого Топольський активно почав підігрівати інтерес до шоу у своєму Інстаграмі. А цього разу Алекс поділився зізнанням.

"Я повинен вам дещо зізнатися...", - написав Алекс.

"... насправді я не маю бізнесу", - написав Топольський на другому сторіс.

"А якщо серйозно, мені справді смішно читати коментарі людей, які думаю, що я не маю бізнесу, і що я нічим серйозним не займався", - продовжив Алекс.

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"Саме такі коментарі іноді можете бачити під моїми фотографіями чи відео. Але якщо чесно, це дуже смішно виглядає, коли люди вважають, що я не маю жодного бізнесу і нічим серйозним не займаюся. Та й усілякі чутки, які розпускають, теж виглядають дуже смішно". . Але я розумію, для чого це робиться", - сказав Топольський.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський викликав бурхливу реакцію після побачення з новенькою фавориткою.

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Топольський зненацька прокоментував перший поцілунок на шоу

Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський назвав дівчину, з якою у нього сталася хімія.