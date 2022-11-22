Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который решил стать новым "Холостяком". Проект с третьего раза удалось выпустить, после чего Топольский активно начал подогревать интерес к шоу в своем Инстаграм. А в этот раз Алекс поделился признанием.

"Я должен вам в кое-чем признаться...", - написал Алекс.

"... на самом деле у меня нет бизнеса", - написал Топольский на втором сторис.

"А если серьезно, мне правда смешно читать комментарии людей, какие думаю, что я не имею бизнеса, и что я ничем серьезным не занимался", - продолжил Алекс.

"Именно такие комментарии иногда можете видеть под моими фотографиями или видео. Но если честно, это очень смешно выглядит, когда люди считают, что я не имею никакого бизнеса и ничем серьезным не занимаюсь. Да и всякие слухи, которые распускают, тоже выглядят очень смешно. Но я понимаю, для чего это делается", - сказал Топольский.

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