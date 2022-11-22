Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який вирішив стати учасником шоу "Холостячка", де головною героїнею шоу була Злата Огневич. Бізнесмену вдалося перемогти на проекті, але одразу після шоу Андрій вирішив кинути Злату. Співачка після цього зізнавалася, що їй буде потрібна допомога фахівців, щоб розібратися в собі. Задворний став досить успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців.

Там зірка ділиться своєю роботою та особистими кадрами. А цього разу Задворний вирішив показати, як виглядав 9 років тому, коли розпочався Майдан. Зірка стояв поряд із протестувальниками та був з українським прапором.

"Зі святом. Листопад 2013. Час, коли все почало змінюватися", - написав Андрій на фотографії.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний чесно зізнався, яку частину росія займає у його житті.

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