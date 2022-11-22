Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решил стать участником шоу "Холостячка", где главной героиней шоу была Злата Огневич. Бизнесмену удалось победить на проекте, но сразу же после шоу Андрей решил бросить Злату. Певица после этого признавалась, что ей будет необходима помощь специалистов, чтобы разобраться в себе. Задворный же стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

Там звезда делится своей работой, а также личными кадрами. А в этот раз Задворный решил показать, как выглядел 9 лет назад, когда начался Майдан. Звезда стоял рядом с протестующими и был с украинским флагом.

"С праздником. Ноябрь 2013. Время, когда все началось изменяться", - написал Андрей на фотографии.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный честно признался, какую часть россия занимает в его жизни

Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный показал, какой привет передал оккупантам

А еще Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный нарвался на критику за развлечения с Тарапатой