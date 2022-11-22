Володимир Ярославський, зірка "Майстер Шеф", показав, як тренується, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Володимир поділився кадрами, де у спортивному костюмі перебував у спортзалі. Зірка прийняв стойку і почав віджиматися.

"Ранок має бути енергійним", - написав Володимир під кадрами зі своєю вправою.

Після цього Володимир показав ініціативу, до якої вирішив приєднатись.

"Жовта стрічка - символ руху цивільного опору на тимчасово окупована територія України. Вже 9 місяців незважаючи на тортури, погрози та пропаганду українці чинять опір. Малюють та в'яжуть її на дерева, будинках, парканах, мостах", - написав Володимир, позуючи жовто. поряд із Ольгою Мартинівською.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як зустрічає ранок із Мартинівською.

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