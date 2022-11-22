Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Владимир поделился кадрами, где в спортивном костюме находился в спортзале. Звезда принял стойку и начал отжиматься.

"Утро должно быть энергичным", - написал Владимир под кадрами со своим упражнением.

После этого Владимир показал инициативу, к которой решил присоединиться.

"Желтая лента - символ движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территория Украины. Уже 9 месяцев несмотря на пытки, угрозы и пропаганду украинцы совершают сопротивление. Рисуют и вяжут ее на деревья, домах, заборах, мостах", - написал Владимир, позируя с желтой лентой рядом с Ольгой Мартыновской.

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