Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки ролі у серіалі "Школа", де зіграла старшокласницю Нату. Тепер Трінчер досить успішна співачка і постійно тішить новим контентом, але не дуже любить, коли з нею асоціюють героїню серіалу. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ганна поділилася історією, яка сталася вчора.
"Вчора трапилася дуже страшна ситуація... Після чого я знову зловила панічну атаку", - написала Трінчер.
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"У нашій квартирі... Чужа людина", - продовжила зірка, показуючи, як жінка увірвалася до них додому.
"На відміну від вчорашнього через цю жінку. Я реально дуже злякалася", - написала ще на одному сторіс Ганна, показуючи себе.
Нагадаємо, Трінчер у гарячому образі блиснула округлостями.
А ще Politeka писала, що Трінчер показала типових заздрісників чоловіків, яким не дають спокою її форми
Також Politeka повідомляла, що Трінчер показала бабусю у зухвалому образі, яку зняла у своєму кліпі