Співачка Ганна Трінчер, зірка серіалу "Школа", показала, яка подія у неї вдома сталася.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки ролі у серіалі "Школа", де зіграла старшокласницю Нату. Тепер Трінчер досить успішна співачка і постійно тішить новим контентом, але не дуже любить, коли з нею асоціюють героїню серіалу. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна поділилася історією, яка сталася вчора.

"Вчора трапилася дуже страшна ситуація... Після чого я знову зловила панічну атаку", - написала Трінчер.

"У нашій квартирі... Чужа людина", - продовжила зірка, показуючи, як жінка увірвалася до них додому.

"На відміну від вчорашнього через цю жінку. Я реально дуже злякалася", - написала ще на одному сторіс Ганна, показуючи себе.

Нагадаємо, Трінчер у гарячому образі блиснула округлостями.

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