Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря роли в сериале "Школа", где сыграла старшеклассницу Нату. Теперь Тринчер довольно успешная певица и постоянно радует новым контентом, но не очень любит, когда с ней ассоциируют героиню сериала. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась историей, которая с ней произошла вчера.

"Вчера случилась очень страшная ситуация... После чего я снова словила паническую атаку", - написала Тринчер.

"В нашей квартире... Чужой человек", - продолжила звезда, показывая, как женщина ворвалась к ним домой.

"В отличии от вчерашнего через эту женщину. Я реально очень испугалась", - написала на еще одном сторис Анна, показывая себя.

Напомним, Тринчер в горячем образе сверкнула округлостями, фото

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