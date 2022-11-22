Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Залівако. Дівчина сподобалась українцям, але не змогла перемогти, а лише дійшла до фіналу проекту. Натомість Юлія стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. Не забуває Бельченко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Запитуйте", - запропонувала Юлія, звертаючись до фанів.

"Юляшка, скажи вже, як звуть твого мачо", - написав фанат у питанні.

"Його звуть Стефано. Наголос на букву "е", - написала Юлія під кадрами, де сиділа на березі зі своїм коханим.

"Скільки ви вже разом із коханим?", - запитав ще один фанат.

"Завтра буде 5 місяців", - написала Юлія у відповідь.

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" в білій шубці показала українську красу в Римі.

А ще Politeka повідомляла, що Юля "Зайчика" з "Холостяка" в гарячих образах затьмарила італійський Колізей.

Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" різко відповіла українцям на закиди.



