Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. Девушка полюбилась украинцам, но не смогла победить, а только дошла до финала проекта. Зато Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает Бельченко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.
"Спрашивайте", - предложила Юлия, обращаясь к фанатам.
"Юляшка, скажи уже, как зовут твоего мачо", - написал фанат в вопросе.
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"Его зовут Стефано. Ударение на букву "е", - написала Юлия под кадрами, где сидела на берегу со своим возлюбленным.
"Сколько вы уже вместе с любимым?", - спросил еще один фанат.
"Завтра будет 5 месяцев", - написала Юлия в ответ.
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