Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила забавное видео, в котором показала, как превращается в милую ведьмочку.

Похоже, это видео посвящено мистическому празднику Хэллоуин. В нем Юля сначала появилась в своем обычном виде – темной рубашке, с распущенными волосами и легким макияжем. А затем она превращается в соблазнительную ведьмочку – с откровенным нарядом, стильной укладкой и ярким макияжем, еще и гримасы соответственные показывает.

В подписи к публикации "Зайка" написала: "Небольшое перевоплощение в ведьму. А в какой бы образ вы перевоплотились?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Похожа на Натали Орейро в Диком Ангеле", "На молодую Наталью Орейро похожа", "Юля, какой бы образ ты не примеряла, все равно остаешься милой и хорошей", "Непревзойденная ведьма", "Замечательное перевоплощение", "Вау, красивое перевоплощение", "Ты очаровательная", "Хорошенькая ведьмочка", "Красотка".

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