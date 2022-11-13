Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала свои образы, которые выгуляла в Италии.

Как оказалось, накануне Юлия отправилась в Италию, и судя по новым кадрам, побывала в Риме. На новом видео девушка продемонстрировала два образы – дневной и вечерний, и оба просто сногсшибательны. Причем настолько, что она собой затмила памятку архитектуры – Колизей.

Так, сначала Юля появляется в кадре в темном мини-платье со сверкающим декором, поверх которого накинула уютную белую шубку. Затем она позирует уже в изысканном вечернем платье без бретелей насыщенного красного цвета и тонких перчатках до локтей в тон. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Здравствуй, Колизей!". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, отмечая, что она своим видом буквально затмила Колизей.

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