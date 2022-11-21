Вікторія Варлей чесно зізналася, які маніпуляції зі своєю зовнішністю їй доводилося робити.

Як повідомляє Politeka.net , актриса Вікторія Варлей є однією з учасниць 12 сезону "Холостяка". На проекті вона розповіла, що зустрічалася із Тарасом Цимбалюком . На цей раз колишня дівчина Цимбалюка розповіла правду про проект. Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Вікторія наголосила, що над проектом "Холостяк" працює величезна команда від операторів до стилісів. При цьому ці талановиті люди нікого не змушують діяти над характером. За словами дівчини, зйомки реаліті-шоу відбуваються не за сценарієм.

"Постановка – лише повідомлення "скривджених" дівчат, які не довго затрималися на проекті", – наголосила Вікторія Варлей .

Також Вікторія Варлей чесно зізналася, які маніпуляції зі своєю зовнішністю їй доводилося робити. Зокрема, актрисі провели дві маніпуляції: операцію на віках та часткове видалення Біша – операцію, спрямовану на вилучення скупчень жиру щічної ділянки.

Також після проекту Вікторія збільшила губи. Раз на пів року вона здійснює ботокс.

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