Виктория Варлей честно призналась, какие манипуляции со своей внешностью ей приходилось делать.

Как сообщает Politeka.net, актриса Виктория Варлей является одной из участниц 12 сезона "Холостяка". На проекте она рассказала, что встречалась с Тарасом Цымбалюком. В этот раз бывшая девушка Цимбалюка рассказала правду о проекте. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.

Виктория подчеркнула, что над проектом "Холостяк" работает огромная команда от операторов до стилисов. При этом эти талантливые люди никого не заставляют действовать не в характере. По словам девушки, съемки реалити-шоу проходят не по сценарию.

"Постановка – только сообщения "обиженных" девушек, которые не долго задержались на проекте", – подчеркнула Виктория Варлей.

Также Виктория Варлей честно призналась, какие манипуляции со своей внешностью ей приходилось делать. В частности, актрисе провели две манипуляции: операцию на веках и частичное удаление Биша – операцию, направленную на извлечение скоплений жира щечного участка.

Также после проекта Виктория увеличила губы. Раз в пол года она производит ботокс.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.