Как сообщает Politeka.net, актриса Виктория Варлей является одной из участниц 12 сезона "Холостяка". На проекте она рассказала, что встречалась с Тарасом Цымбалюком. В этот раз бывшая девушка Цимбалюка рассказала правду о проекте. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.
Виктория подчеркнула, что над проектом "Холостяк" работает огромная команда от операторов до стилисов. При этом эти талантливые люди никого не заставляют действовать не в характере. По словам девушки, съемки реалити-шоу проходят не по сценарию.
"Постановка – только сообщения "обиженных" девушек, которые не долго задержались на проекте", – подчеркнула Виктория Варлей.
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Также Виктория Варлей честно призналась, какие манипуляции со своей внешностью ей приходилось делать. В частности, актрисе провели две манипуляции: операцию на веках и частичное удаление Биша – операцию, направленную на извлечение скоплений жира щечного участка.
Также после проекта Виктория увеличила губы. Раз в пол года она производит ботокс.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
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