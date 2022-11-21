Как сообщает Politeka.net, актриса Виктория Варлей является одной из участниц 12 сезона "Холостяка". На проекте она рассказала, что встречалась с Тарасом Цымбалюком. В этот раз бывшая девушка Цимбалюка рассказала правду о проекте. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.

Виктория подчеркнула, что над проектом "Холостяк" работает огромная команда от операторов до стилисов. При этом эти талантливые люди никого не заставляют действовать не в характере. По словам девушки, съемки реалити-шоу проходят не по сценарию.

"Постановка – только сообщения "обиженных" девушек, которые не долго задержались на проекте", – подчеркнула Виктория Варлей.

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Также Виктория Варлей честно призналась, какие манипуляции со своей внешностью ей приходилось делать. В частности, актрисе провели две манипуляции: операцию на веках и частичное удаление Биша – операцию, направленную на извлечение скоплений жира щечного участка.

Также после проекта Виктория увеличила губы. Раз в пол года она производит ботокс.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.