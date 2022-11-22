Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль у шоу "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Іванна звернулася до фанів.

"Неймовірно пишаюся своїм українським народом", - написала Онуфрійчук.

"І дуже символічно для мене є те, що сьогодні тут, у моєму другому будинку, у Лозанні, пройде мітинг з нагоди 9-ї річниці Революції гідності", - продовжила Іванна, розповідаючи про захід.

"Тому друзі, хто тут поруч, приходьте сьогодні на мітинг. Він буде спрямований на те, щоб закликати швейцарців ще більше підтримувати Україну та санкції проти росії", - звернулася за допомогою Онуфрійчук до українців, які поїхали до Лозанни на час війни.

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