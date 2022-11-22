Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в шоу "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Иванна обратилась к фанатам.

"Невероятно горжусь своим украинским народом", - написала Онуфрийчук.

"И очень символично для меня есть то, что сегодня тут, в моем втором доме, в Лозанне, пройдет митинг по случаю 9-й годовщины Революции достоинства", - продолжила Иванна, рассказывая о мероприятии.

"Поэтому друзья, кто находится тут рядом, приходите сегодня на митинг. Он будет направлен на то, чтобы призвать швейцарцев еще больше поддерживать Украину и санкции против россии", - обратилась за помощью Онуфрийчук к украинцам, которые уехали в Лозанну на время войны.

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