Як пише Politeka.net , Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став головним героєм "Холостяка". На проекті перемогла Даша Квіткова, яка після цього стала успішною блогеркою. Пара зрештою одружилася і вже виховує первістка - сина Лева. Не забуває Даша про Інстаграм, де активно веде свій блог. А цього разу Квіткова вирішила показати, як насолоджується відпочинком у Трускавці.

"Дар'я у Трускавці", - написала лаконічно зірка під фотографіями.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Оу, у нас дуже красиво", "Ви надовго в Трускавець", "Казкова природа, чарівна Даша", "Я була в санаторії. Там кльово оздоровлюватися", "Даша, звідки така гарна дублянка?", "Зима прийшла навіть у Трусквець. Вітаю. А у нас в Одесі +9. І навіть сонечко сьогодні світило. І в морі, яке виднілося з вікон нашого будинку, було досить тихим. Вам удачі".

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" приміряла "пацанський" образ і одразу попередила хейтерів.

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