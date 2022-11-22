Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем "Холостяка". На проекте победила Даша Квиткова, которая после этого стала успешной блогеркой. Пара в конечном итоге женилась и уже воспитывает первенца - сына Льва. Не забывает Даша и об Инстаграм, где активно ведет свой блог. А в этот раз Квиткова решила показать, как наслаждается отдыхом в Трускавце.
"Дарья в Трускавце", - написала лаконично звезда под фотографиями.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Оу, у нас очень красиво", "Вы надолго в Трускавец", "Сказочная природа, волшебная Даша", "Я была в санатории. Там клево оздоравливаться", "Даша, откуда такая красивая дубленка?", "Зима пришла даже в Трускпвец. Поздравляю. А у нас в Одессе +9. И даже солнышко сегодня светило. И в море, которое виднелось из окон нашего дома, было достаточно тихим. Вам удачи".
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