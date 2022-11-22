Як пише Politeka.net , Ганна Неплях – відома українська модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Але повторити свій успіх на міжнародному конкурсі "Міс Світу" Ганні не вдалося, адже вона навіть не пробилася у фінал. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Ганна змінила безліч країн для життя, але все ж таки повернулася назад в Україну.
Зірка довгий час не переходила українською мовою, але зараз уже розмовляє державною. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила показати, як робила фотосесію, коли йшов дощ.
"Якщо подивитися до кінця, то можна почути, як я вдарилася головою", - написала Ганна, зізнавшись у конфузі, який стався під час зйомок.
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