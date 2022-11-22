Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Но повторить свой успех на международном конкурсе "Мисс Мира" Анне не удалось, ведь она даже не пробилась в финал. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Анна сменила множество стран для жизни, но все же вернулась обратно в Украину.

Звезда долгое время не переходила на украинский язык, но сейчас уже разговаривает на государственном. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила показать, как делала фотосессию, когда шел дождь.

"Если посмотреть до конца, то можно услышать, как я ударилась головой", - написала Анна, признавшись в конфузе, который произошел во время съемок.

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