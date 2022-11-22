Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час і Скло". Зірка спочатку пішла з гурту, а нещодавно стало відомо, що Надя розлучилася ще й зі своїм чоловіком – Володимиром Дантесом. Тепер артистка полягає у стосунках з ресторатором Михайлом Кацуріним, який довгий час дружив із Надею та Володимиром. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Дорофєєва показала свою подругу Дарину, яка опинилася у лікарні.
"А хтось після операції. Кайфує. Ще й гарно виглядає", - написала Надя під кадрами.
До цього Надя поділилася своїми відчуттями.
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"Коли заходиш у зруйнований будинок, емоції від побаченого дуже глибоко б'ють! У мене ще на під'їзді до Горенки, де ми знімали кліп, усередині все стислося… подих перехопило", - написала Дорофєєва.
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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у крихітному топі розповіла про головний недолік фігури .
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