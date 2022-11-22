Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Звезда сначала ушла из группы, а недавно стало известно, что Надя развелась еще и со своим мужем - Владимиром Дантесом. Теперь артистка состоит в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным, который долгое время дружил с Надей и Владимиром. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Дорофеева показала свою подругу Дарину, которая оказалась в больнице.

"А кто-то после операции. Кайфует. Еще и красиво выглядит", - написала Надя под кадрами.

До этого Надя поделилась своими ощущениями.

"Когда заходишь в разрушенный дом, эмоции от увиденного очень глубоко бьют! У меня еще на подъезде к Горенке, где мы снимали клип, внутри все сжалось… дыхание перехватило", - написала Дорофеева.

Напомним, Дорофеева растрогала видео с выступления военного на "Голосі країни"

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