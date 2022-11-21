Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка раніше співпрацювала з Потапом. Зірка також знімалася в "Орел та Решка", а нещодавно вирішила розірвати контракт із продюсерським центром Потапа. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка показала, як виступила на концерті.
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"Прихований" 25/11", - написала Андраде.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Краса", "Описати все немає слів", "Привіт принцеса Мішелька. Мені дуже подобається твої пісні люблю тебе Ти просто красуня", "От би відео з концерту в добрій якості подивитися", "Впевнена, твій новий альбом захопить усі музичні платформи ! Принаймні я тобі цього бажаю від щирого серця", "Мішель, ти прекрасна співачка, талановита, і просто добра красива дівчина. Я постійно думаю про світ. Хочеться вірити що він прийде.Мішель тепер я зрозумів що це за почуття коли близькі люди у небезпеці".
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