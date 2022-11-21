Співачка Мішель Андраде, зірка "Орел та Решка", показала, як виступила на концерті.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка раніше співпрацювала з Потапом. Зірка також знімалася в "Орел та Решка", а нещодавно вирішила розірвати контракт із продюсерським центром Потапа. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка показала, як виступила на концерті.

"Я все ще чекаю дні,

Де ми були живі

Шукаю шлях у своїй пам'яті

"Прихований" 25/11", - написала Андраде.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Краса", "Описати все немає слів", "Привіт принцеса Мішелька. Мені дуже подобається твої пісні люблю тебе Ти просто красуня", "От би відео з концерту в добрій якості подивитися", "Впевнена, твій новий альбом захопить усі музичні платформи ! Принаймні я тобі цього бажаю від щирого серця", "Мішель, ти прекрасна співачка, талановита, і просто добра красива дівчина. Я постійно думаю про світ. Хочеться вірити що він прийде.Мішель тепер я зрозумів що це за почуття коли близькі люди у небезпеці".

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