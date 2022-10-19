Как пишет Politeka.net, Мишеь Андраде - известная украинская певица боливийского происхождения. Звезда также снималась в "Орел и Решка", а недавно объявила об уходе из продюсерского центра Потапа. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Мишель решила задать вопрос фанатам.
"Есть ли мысли с кем фит?", - спросила Мишель.
"Хочу с Росалией - вот это была бы бомба", - написал фанат.
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"Будет", - ответила Андраде и показала свое лицо крупным планом и улыбалась.
Стоит отметить, что Росалия - это известная испанская певица и авторка песен.
До этого звезда восхищалась украинской бьюти сферой. Об этом Андраде написала в Инстаграм.
"Где бы я ни была, наши специалисты лучшие!
Бьюти сфера – ван лав", - написала Андраде.
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