Певица Мишель Андраде, звезда шоу "Орел и Решка", рассказала о будущем дуэте с международной звездой.

Как пишет Politeka.net, Мишеь Андраде - известная украинская певица боливийского происхождения. Звезда также снималась в "Орел и Решка", а недавно объявила об уходе из продюсерского центра Потапа. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель решила задать вопрос фанатам.

"Есть ли мысли с кем фит?", - спросила Мишель.

"Хочу с Росалией - вот это была бы бомба", - написал фанат.

"Будет", - ответила Андраде и показала свое лицо крупным планом и улыбалась.

Стоит отметить, что Росалия - это известная испанская певица и авторка песен.

До этого звезда восхищалась украинской бьюти сферой. Об этом Андраде написала в Инстаграм.

"Где бы я ни была, наши специалисты лучшие!

Бьюти сфера – ван лав", - написала Андраде.

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" в прозрачном лифе соблазнила новой фотосессией

А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала, как ей живется в Испании

Также Politeka писала, что Андраде из "Орла и Решки" впечатлила новой внешностью, фото



