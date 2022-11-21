Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая раньше сотрудничала с Потапом. Звезда также снималась в "Орел и Решка", а недавно решила разорвать контракт с продюсерским центром Потапа. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда показала, как выступила на концерте.

"Я все еще жду дни,

Где мы были живы

Ищу путь в своей памяти

"Скрытый" 25/11", - написала Андраде.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красота", "Описать все нет слов", "Привет принцесса Мишелька. Мне очень нравится твои песни люблю тебя Ты просто красотка", "Вот бы видео с концерта в хорошем качестве посмотреть", "Уверена, твой новый альбом захватит все музыкальные платформы! По крайней мере я тебе этого желаю от всей души", "Мишель, ты прекрасная певица, талантливая, и просто добрая красивая девушка. Я постоянно думаю о мире. Хочется верить что он придёт.Мишель теперь я понял что это за чувство когда близкие люди в опасности".

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде в крошечном топике впечатлила видом

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