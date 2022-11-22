Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса поділилася мотивуючим відео зі свого тренування та написала про мотивацію у підписі до нього.

Як видно на відео, Ксенія займається в залі та тягає залізо, при цьому відразу ж можна побачити результат – у неї чудовий прес. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких темних лосинах і короткому топі, це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та довгі ноги. Волосся актриси зібрано в недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Мішина написала: "Якщо я вам скажу, що тільки ви головна проблема у вашому житті, ви повірите? Впорайтеся з собою – будь-яка проблема стане лише горішком у ваших руках. Перевірте". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію знаменитості: "Шикарна", "Красива", "Красуня", "Цікава думка", "Дуже влучно", "Ну вогонь", "Це факт! Дуже красиве формулювання істини!", "Дякуємо за мотивацію".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розповіла про незручне життя без світла у Києві: "Генератори не впоралися з таким...".

Як повідомляла Politeka, Каменських укуталася в український прапор, нагадавши про найважливіше для українців: "Неможливо відібрати те, що...".

Також Politeka писала, що Бабкін вперше за 8 місяців засвітився в Україні, встигнувши дати концерт прямо на вулиці: "Було так душевно".