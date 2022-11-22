На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив розібрати неактуальні моделі шапок узимку 2022-2023 та пояснив, чим їх замінити.

По-перше, неонові відтінки дуже складні, а тому швидко набридають. Їх варто замінити на шапки натуральних та базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне – мінімум прикрас та деталей.

Хутряний помпон простить будь-який образ і практично ніколи не виглядає доречно та актуально (хіба що на гірськолижному схилі). Їх Андре Тан радить замінити на шапки-вушанки: вони круто виглядають з актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також з куртками та пальтами. Вибирайте об'ємні моделі базових відтінків, щоб отримати максимальну кількість поєднань.

Шапки з великими написами та малюнками – справжній пережиток минулого. Зараз, чим простіше аксесуар, тим дорожче і стильніше він виглядає. Якщо монохромний головний убір для вас надто нудний, придивіться до шапок із логотипом бренду. Краще, якщо це будуть невеликі написи базових кольорів.

Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні вам набридли, то придивіться до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який лук завдяки балаклаві або капору відразу стає яскравішим.

Масивні головні убори з вовни великої в'язки стали справжнім хітом пару сезонів тому. Але зараз, як радить Андре Тан, краще замінити їх на хутряну панаму. Хутряні панами можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків, або ж виконані в пастельних та яскравих тонах. Комбінуйте з об'ємним пальтом.

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