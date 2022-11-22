Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", поділився враженнями від життя в Україні.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.

Цього разу Ектор звернувся до шанувальників на своїй новій сторінці в Instagram, тому що основну заблокували за правду про війну рф проти України та жорстку позицію щодо російских окупантів. З нагоди Дня Гідності та Свободи, який відзначали 21 листопада, Хіменес-Браво емоційно розповів, як йому живеться в Україні.

"Завжди кажу усім своїм знайомим іноземцям, як вірю в Україну. Завжди відстоюю так, ніби я сам народився десь у Житомирській області, і пас гусей у 9 років) Щодня живу в цінностях, що з молоком вбирають маленькі українці від матері. Справедливість, гордість, запальність, простота, відвертість, відкритість, душевність.. і гідність", — пише зірка "Мастер Шеф".

"Для вас ці слова, можливо, звучать як щось буденне — усі 11 класів чули їх у віршах народних письменників. Але для мене, як іноземця, що бачив багато народів і жив у багатьох країнах — це важливий набір якостей, про яких я маленьким читав у коміксах, і грав з братом у супергероїв", — наголосив Ектор та додав, що щасливий жити серед українців.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.