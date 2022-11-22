Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома західна актриса, яка сподобалась і українцям. Зірка була одружена з актором Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей. Старша дочка Діва виросла справжньою красунею і пішла по дорозі мами, ставши моделлю. Моніка вирішила показати свою дочку, яка вкотре знялася для світового глянцю.
Діва на фото позувала у сукні з ефектним декольте. Зірка сиділа на кріслі, вражаючи формами.
Фанати поставили понад 70 тисяч лайків та написали коментарі:
"Посмішка мами найкраща", "Дуже красива юна леді, але її мати - щось інше", "Вона приголомшлива, але чому у неї завжди жалюгідний вираз обличчя?", "Олала, як здорово", "Чудово, як мама", "Це дійсно Моніка Беллуччі???!!!", "Красива як мама", "Усього найкращого від мами та тата", "Тобі так пощастило з прекрасною Девою! Вона чудова!", "Не можна постійно порівнювати красу цієї дівчини з її матір'ю”.
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Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.
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