Актриса Моника Беллуччи показала, какой красоткой выросла ее дочь, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная западная актриса, которая полюбилась и украинцам. Звезда была замужем за актером Венсаном Касселем, от которого родила двоих детей. Старшая дочь Дева выросла настоящей красоткий и пошла по пути мамы, став моделью. Моника решила показать свою дочь, которая в очередной раз снялась для мирового глянца.

Дева на фото позировала в платье с эффектным декольте. Звезда сидела на кресле, впечатляя формами.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Улыбка мамы самая лучшая", "Очень красивая юная леди, но ее мать — нечто иное", "Она потрясающая, но почему у нее всегда жалкое выражение лица?", "Олала, как здорово", "Замечательно, как мама", "Это действительно Моника Беллуччи???!!!", "Красивая как мама", "Всего самого наилучшего от мамы и папы", "тебе так повезло с прекрасной Дэвой! Она великолепна!", "Нельзя постоянно сравнивать красоту этой девушки с ее матерью".

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