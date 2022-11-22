Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса, яка народилася в Україні. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга поділилася фото, де позувала у прозорій сукні. Зірка поділилася кількома фото, вражаючи своєю красою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Оглушлива", "Дякую за неймовірну красу та натхнення!", "Дуже елегантна Ольга", "Хороша!", "Мені подобається колір волосся", "така спокуслива і витончена сукня", "Що за прекрасна чудова актриса", "чудова приголомшлива чиста краса", "Вона завжди така красива", "Чудова сукня, що прикриває красиве тіло", "Добре виглядаєш, круто ти підтримала Україну".

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