Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в Украине. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга поделилась фото, где позировала в прозрачном платье. Звезда поделилась несколькими фото, впечатляя своей красотой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оглушительная", "Спасибо за невероятную красоту и вдохновение!", "Очень элегантная Ольга", "Хороша!", "Мне нравится цвет волос", "такое соблазнительно и утонченное платье", "Что за прекрасная замечательная актриса", "великолепная потрясающая чистая красота", "Она всегда такая красивая", "Чудесное платье, прикрывающее красивое тело", "Хорошо выглядишь, круто ты поддержала Украину".

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