"Холостяк" Алекс Топольський розповів про своє обручку, але нарвався на критику українців.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу в США. Знаменитість став цього року новим "Холостяком", який зараз виходить на телебаченні. Не забуває Алекс і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила розповісти про своє кільце. Топольський поділився відео де розповів про нього.

"Мене часто питали про це персня. Він справді для мене означає дуже багато", - написав Топольський.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Неможливо слухати з цим перекладом, правда. Ніби турецький холостяк увімкнула, у Сашка дуже приємний голос і без перекладу", "У мене від моєї прабабусі залишився кулон, вона його подарувала коли мені було 7 років. Досі його зберігаю... ".

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" конкретно взяла в облогу Топольського за його розв'язну поведінку .

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