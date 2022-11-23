Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. Знаменитость стал в этом году новым "Холостяком", который сейчас выходит на телевидении. Не забывает Алекс и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил рассказать о своем кольце. Топольский поделился видео, где рассказал о нем.

"Меня часто спрашивали об этом перстне. Он действительно для меня значит очень много", - написал Топольский.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Невозможно слушать с этим переводом, правда. Будто турецкий холостяк включила, у Саши очень приятный голос и без перевода", "У меня от моей прабабушки остался кулон, она его подарила когда мне было 7 лет. До сих пор его храню...".

Напомним, участница "Холостяка" конкретно осадила Топольского за его развязное поведение

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