Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши лаштунки модної зйомки.

Як бачимо, Анна вирішила показати всі етапи "еволюції" модних фотосесій. Так, на першому фото вона знята при повному параді, на ній світла кофточка, волосся акуратно покладене, а на обличчі гарний макіяж. На другій фотографії Аня знята під струменями дощу, вона в чорному спокусливому вбранні, а її волосся мокре і розпатлане. І на третій фотографії модель позує вже в машину, вона тепло одягнена і з рушником на голові.

У підписі до публікації Неплях написала: "Еволюція сьогоднішньої зйомки". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі, засипаючи її компліментами: "Підіг", "Це бомба! Дуже красиво!", "Не можу дочекатися!", "Красуня", "Вогонь", "Зірка", "Остання фотка дуже життєва ", Красива", "Яка гарна".

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