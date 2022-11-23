На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив поділитися тими речима, що він усвідомив за час відключень світла протягом останніх тижнів.
По-перше, на думку Андре Тана, немає жодної користі в тому, щоб шукати визнання та слави.
"Я можу вам з впевненістю сказати, що ніхто з людей, яких ви бачите з екранів телевізорів, не ставив собі за мету стати знаменитим. Я теж, власне, не вийняток. Вони стали такими завдяки власній праці та розвитку. Справжня краса вчинків у самих вчинках, а не у тому, що про них скажуть інші", — переконаний дизайнер.
Друге одкровення зірки — проблеми народжуються в голові.
"Нещасними нас роблять не самі проблеми, а наше до них ставлення. Тут все як з відключеннями світла: спершу нервувало, а потім я знайшов у цьому свій особистий дзен. Ви володієте своїм сприйняттям, але не подіями, що з вами відбуваються", — наголосив Андре Тан.
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"Зло завдає нам болю лише тоді, коли ми відповідаємо на нього. Ми не контролюємо вчинки інших людей, так само як і події навколо нас. Злі вчинки набирають ударної сили лише тоді, коли ми дозволяємо їм це зробити. Відповідаючи на зло злом, ми не допомагаємо нікому: ні собі, ні людині, що нас образила. Лише передаємо "естафету зла" нашому оточенню", — додав він.
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