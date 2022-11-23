Шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка судить "Майстер Шеф", вирішила звернутися до фанів, але засвітила зайве.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Ольга повернулася до України для зйомок на шоу "Майстер Шеф", де вона судить учасників. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ольга поділилася кадрами, де позувала у куртці перед дзеркалом. Зірка знімала себе, звертаючись до фанів.

"Спалилася", - написала Мартиновська на кадрах.

"Друзі, день минув, я забула, що треба було вийти. Знімали, просто знімали "Майстер Шеф", - розпочала зірка.

"У мене там чіпси", - продовжила Оля, побачивши, що її покупки видно на камеру.

Після цього Мартиновська вирішила продовжити визнання.

"Так, чіпси були мої. Горів сарай", - написала Ольга.

Варто зазначити, що не лише цим спалилася Мартиновська. Також Ольга засвітила, що дивиться новий "Холостяк".

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