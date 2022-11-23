Шеф-повар Ольга Мартыновская, которая судит "Мастер Шеф", решила обратиться к фанатам, но засветила лишнее.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар. Звезда, как и другие знаменитости поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Ольга вернулась в Украину для съемок на шоу "Мастер Шеф", где она судит участников. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Ольга поделилась кадрами, где позировала в куртке перед зеркалом. Звезда снимала себя, обращаясь к фанатам.

"Спалилась", - написала Мартыновская на кадрах.

"Друзья, день прошел, я забыла, что нужно было выйти. Снимали, просто снимали "Мастер Шеф", - начала звезда.

"У меня там чипсы", - продолжила Оля, увидев, что ее покупки видно на камеру.

После этого Мартыновская решила продолжить признание.

"Да, чипсы были мои. Горел сарай", - написала Ольга.

Стоит отметить, что не только этим спалилась Мартыновская. Также Ольга засветила, что смотрит новый "Холостяка".

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" показал главную украинскую вкусняшку

Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как выглядит ее дом в селе, где она выросла

А еще Politeka писала, что беда случилась с Хименес-Браво из "Мастер Шеф", Мартыновская обратилась к украинцам



